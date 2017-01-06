بمزيد من الرضى والتسليم ننعى إليكم المرحومة بإذنه تعالى فقيدتنا الغالية

جميلة قاسم محمّد السالم

أرملة المرحوم منير الأمد

ولداها: سمير وإبراهيم

إبنتها: لينا زوجة أسامة الأمد

أشقاؤها: حسن، علي والمرحومان محمّد وبسام

شقيقاتها: مزين، سهى، مهى، بسيمة والمرحومتان هيفاء وهيبات

يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 7 ربيع الآخر 1438هـ الموافق فيه 6 كانون الثاني 2017هـ في جامع الفاروق حيث توارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والثاني والثالث في منزل صهرها أسامة الأمد الكائن في الزيدانية – شارع فاطمة الزهراء – بناية الريم – الطابق التاسع، قبل الظهر للنساء وبعد الظهر للرجال

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

الراضون بقضائه وقدره:

آل السالم، الأمد، غندور، كنفاني، الدايخ، مقلد وأنسباؤهم

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أشقاؤها فؤاد سلمون

الدكتور سمير سلمون

جان سلمون وعائلته

سامي سلمون وعائلته

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

سميرة جرجي سلمون

تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 6 و7 كانون الثاني 2017 في صالون كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، شارع مونو، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة

الحاجة منيرة

عبد الحفيظ حاسبيني

أرملة المرحوم يحيى حسن خليل

(رئيس إتحاد الناشرين سابقاً)

ولداها المهندس نبيل زوجته لينا دوماني

المهندس زكريا زوجته أسما إدريس

بناتها هلا أولادها منير، سارة ومروى وزي

الدكتورة ريما زوجة لويس كاماشو

ياسمين زوجة إيلي معلوف

ثريا زوجة كلود بيكو

يصلى على جثمانها الطاهر عصر اليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2017 في جامع الخاشقجي حيث يوارى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي للرجال والنساء يوم السبت 7 كانون الثاني 2017 في قاعة خريجي الجامعة الأميركية، الوردية، الحمراء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

الآسفون آل حاسبيني، خليل، دوماني، إدريس، وزي، كاماشو، معلوف، بيكو، زرقوط، حيدر، حبال وأنسباؤهم

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رقدت على رجاء القيامة

المجيدة المرحومة

جنفياف يعقوب الكريدي

ارملة المرحوم فرنسوا جورج صقر

ابنة الفقيدة سولانج صقر

ابناؤها جوزف صقر (في المهجر)

ميشال صقر واولاده وعائلاتهم

سمير صقر واولاده وعائلاتهم (في المهجر)

وانسباؤهم ينعونها.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2017 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مارون الرعائية، جعيتا.

تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 6 و7 كانون الثاني الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون الرعائية، جعيتا.