بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

إبراهيم عبد الكريم شاتيلا (الكويس)

والده: المرحوم عبد الكريم شاتيلا

والدته: المرحومة عائشة مصري

أشقاؤه: صبحي والمرحومون أحمد وخير ودرويش

تقبل التعازي اليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2017م للرجال والنساء من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة مساء في خلية خليل شهاب – رأس بيروت.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل شاتيلا ومصري وأنسباؤهم

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(يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم

آل القطب وآل رمضان

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ينعون إليكم الفقيدة الغالية المرحومة

الحاجة منيرة عمر القطب

والدتها المرحومة زهرة النجاح رمضان

شقيقها الحاج رشيد القطب (أبو عمر)

شقيقاتها: الحاجة نجوى زوجة الحاج بسّام القطب، الحاجة مهى حرم المرحوم الحاج فضل القطب، والمرحومة الحاجة عايدة القطب

توفاها الله صباح يوم الخميس الواقع في 14 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 12 كانون الثاني 2017 وصلي على جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر أمس في جامع الزعتري حيث ووري الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.

تقبل التعازي يومي الثاني والثالث للنساء: في بناية عمر القطب – الطابق الأرضي – شارع حسام الدين الحريري. وللرجال في الطابق الأول من بعد صلاة العصر وحتى العشاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله وقدره ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

سامية محمّد الملاح عيتاني

أرملة المرحوم

الحاج محمود عبد الكريم عيتاني

أولادها: بسّام، سمير، زياد

بناتها: فاطمة، هدى زوجة السيّد محمّد حسين الشعالي

أشقاؤها: سعد الدين، المرحوم ديب

شقيقاتها: سعدية، المرحومتان زينب وملكة

سيصلى على جثمانها الطاهر عقب صلاة اليوم الجمعة الواقع في 13/1/2017 الموافق 15 ربيع الآخر 1438هـ في جامع الخاشقجي حيث سيواری الثرى في مدافن الشهداء

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في منطقة طريق الجديدة، شارع حمد – بناية اسكندراني، الطابق الأول.

وبعد الدفن والثاني والثالث للرجال والنساء في فندق الهوليداي إن، فردان من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل عيتاني، الملاح، الشعالي، عودة وأنسباوّهم