(يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم

آل القطب وآل رمضان

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ينعون إليكم الفقيدة الغالية المرحومة

الحاجة منيرة عمر القطب

والدتها المرحومة زهرة النجاح رمضان

شقيقها الحاج رشيد القطب (أبو عمر)

شقيقاتها: الحاجة نجوى زوجة الحاج بسّام القطب، الحاجة مهى حرم المرحوم الحاج فضل القطب، والمرحومة الحاجة عايدة القطب

توفاها الله صباح يوم الخميس الواقع في 14 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 12 كانون الثاني 2017 وصلي على جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر أمس في جامع الزعتري حيث ووري الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.

تقبل التعازي اليوم الثالث للنساء: في بناية عمر القطب – الطابق الأرضي – شارع حسام الدين الحريري. وللرجال في الطابق الأول من بعد صلاة العصر وحتى العشاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إليكم الفقيد الغالي المرحوم بإذن الله

الحاج رفيق مصطفى الكوش

والدته المرحومة الحاجة خديجة إبراهيم السردوك

زوجته: الحاجة ندى كمال بدرشاني

أولاده: مصطفى – ماهر – مهند

أشقاؤه: المرحوم أنيس – الحاج سامي

شقيقاته: المرحومة الحاجة أسمى زوجة المرحوم المربي إبراهيم عباس، والحاجة فاطمة زوجة المرحوم المربي الحاج منير الكوش، والحاجة عناية زوجة المرحوم زهير العجم

عدلاؤه: المرحوم الأستاذ إبراهيم الحركة، والحاج بلال عباس.

سيصلى على جثمانه الطاهر عصر اليوم السبت الواقع 14/1/2017 في مسجد الخاشقجي حيث سيوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في بشامون – مفرق سرحمول بناية الحلبي.

وفي الثاني والثالث يومي الأحد والاثنين 15 و16 كانون الثاني الجاري للرجال والنساء في قاعة مسجد الصحابي عبد الرحمن بن عوف (الصيداني سابقاً) من الساعة الثالثة إلى السادسة مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل الكوش، بدرشاني، السردوك، العجم، الحركة، عباس، بلحاكم، وأنسباؤهم

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تسليماً بقضاء الله وقدره ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج محمّد علي إسماعيل

أولاده: جهاد، إسماعيل، يوسف، عباس، الشهيد قاسم، مصطفى، حسين، والمرحوم علي

صهره: عادل الحاج

صُلي علی جثمانه الطاهر يوم أمس الجمعة الواقع فيه 13 كانون الثاني 2017 في جبانة روضة الشهيدين.

تقبل التعازي في منزله الكائن في الزيدانية – جانب نادي عليوان وسيقام مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة في حسينية السيدة الزهراء(ع) اليوم السبت من الساعة الثالثة حتى الخامسة، ونهار غد الأحد ذكری أسبوع في حسينية السيدة زهراء (ع) من الساعة الثالثة حتى الخامسة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل إسماعيل، خليل، جابر، منسى – الحاج – سرحان وعموم أهالي برعشيت وزقاق البلاط والزيدانية