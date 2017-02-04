إنتقل إلى رحمته تعالى في أميركا المرحوم

زياد ضرار شبارو

زوجته: نوره ولسون

إبناه: آلان واليزا

والدته: نازك مصطفى شبارو

أشقاؤه: حسان، الدكتور حسني، باسم، عدلي، نزار، المهندس باسم وفيصل شبارو.

تقبل التعازي يوم الاثنين 6 شباط 2017 للرجال والنساء في قاعة الدكتور محيي الدين البرغوت، جامع الخاشقجي، قصقص من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء.

—————

إنا لله وإنا إليه راجعون

بمزيد من الأسى ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

الدكتور رغيد كاظم الصلح

والده: المرحوم كاظم منح الصلح

والدته: يسر كامل الصلح

زوجته: كميليا فوزي

ابنته: لينا زوجة أندرو مورتيمر

أشقاؤه: خلدون وهناء أرملة المرحوم سعد الدين حشيشو والمرحومة نوال

أولاد شقيقه: ينال ونائلة

أولاد شقيقته: كامل، سالم وليلى زوجة الدكتور علي خالد أبوعلفا

أعمامه الرئيس تقي الدين، رئيس بلدية بيروت السابق عادل والدكتور عماد

عماته المرحومات بسيمة، ليلى ونزار

أخواله: المرحومان عفيف الصلح ومنيف الصلح

يصلى على جثمانه الطاهر في جامع الخاشقجي غداً الأحد 5 شباط 2017 عقب صلاة الظهر حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل خلدون الصلح، قريطم جادة تقي الدين الصلح بناية سنو وعيتاني مقابل حلويات البحصلي الطابق الرابع

وفي الثاني والثالث يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 الجاري في قاعة نادي خريجي الجامعة الأميركية، الحمراء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.

الآسفون: آل الصلح، فوزي، حشيشو، مورتيمر، لارسن، رمضان،

الحسامي، مكاوي،

أبو علفا، الأنسي، المقدم، العطار.

—————

ذكرى أربعين

يصادف يوم غد الأحد 5/2/2017

ذكرى أربعين فقيدنا الغالي

حمزة فضل ياسين

بهذه المناسبة تتلى آي من الذكر الحكيم في حسينية بلدية برج البراجنة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً وتقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في برج البراجنة شارع الحاج فضل ياسين.

إنا لله وإنا إليه راجعون