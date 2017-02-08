بسم الله الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»

(صدق الله العظيم)

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم وفاة فقيدنا

المرحوم الأستاذ

أكرم محمد سيف الدين

زوجته : نهال رشيد نصر الدين

أولاده : مازن (زوجته رولا قبيسي)، هاني (زوجته سرور سحري) وفرح

أشقاؤه : المهندس حسان، الدكتور اسامة، الدكتور غسان والدكتور أياد

شقيقاته : انتصار (ارملة المرحوم الدكتور عصام القيسي)، جمانة (حرم العميد المتقاعد منير طعمه) ودينا (حرم المهندس داوود قرمان).

صُلي على جثمانه الطاهر ظهر أمس الثلاثاء في 7 شباط 2017، حيث ووري الثرى في جبانة بلدته مزبود – الشوف.

تقبل التعازي في الثاني والثالث في منزل شقيقه المهندس حسان سيف الدين الكائن في مزبود – حي فريسين مفرق تلة الغياب، وباقي ايام الاسبوع في منزل الفقيد في مزبود حي المرج.

التعزية في بيروت في مسجد الخاشقجي – قاعة برغوت، يوم الثلاثاء في 14 شباط 2017 من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء.

—————

رقدت على رجاء القيامة المرحومة

ماري حبيب الخوري جعجع

أرملة فريد يوسف ملحم جعجع

ابناها جوزف جعجع وزوجته sharon Laskowski وعائلتهما

سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية) وزوجته النائب ستريدا الياس طوق

إبنتها نهاد أرملة جوزف كيروز وأولادها

شقيقها جبرائيل حبيب جعجع وعائلته

شقيقتها منتهى زوجة إلياس نعمه وأولاد هما وعائلاتهم

أولاد شقيقها المرحومة ليلى مخلوف وعائلاتهم

أولاد شقيقتها المرحومة شفيقة صليبي وعائلتهم

وعموم عائلات: جعجع، طوق، Laskowski، كيروز، نعمه حداد، مخلوف، صليبي، رحمه، بشارة وعموم عائلات بشري ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعونها إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي.

ينقل جثمان الفقيدة من مستشفى سيّدة لبنان الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس 9 الجاري حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد الظهر في كاتدرائية مار سابا، بشرّي.

تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة 9 و10 الجاري في صالون كاتدرائية مار سابا، بشري من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساء.

ويومي السبت والأحد 11 و12 الجاري في المقر العام لحزب القوات اللبنانية، معراب من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السابعة مساءً.