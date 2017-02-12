آل الصلح وفوزي وأنسباؤهم وأصدقاؤهم

يتوجهون بالشكر والامتنان لكل من واساهم بمصابهم الأليم بفقيدهم

الدكتور رغيد كاظم الصلح

ويخصون بالشكر فخامة رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشيل عون، والرئيس السابق العماد ميشال سليمان، دولة رئيس مجلس النواب الرئيس الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس الحكومة الأستاذ سعد الدين الحريري، وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والرؤساء ميشيل سليمان وحسين الحسيني، د. سليم الحص، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام والسادة الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والسفراء ورجال الدين وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام قوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص ورؤساء الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات اللبنانية والفلسطينية وكل من شاركهم بالتعزية بحضوره شخصياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سائلين الله أن لا يصيبهم بمكروه.

—————

بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى وقدره ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة

الحاجة ألطاف خليل غلاييني

زوجها الحاج أحمد حسن غلاييني (أبو حسن)

والدتها ثريا غلاييني

ولدها حسن غلاييني زوجته هند شبيب

بناتها جومانا زوجة الدكتور وليد غلاييني، ثريا زوجة ضياء رمضان، سوسن زوجة المهندس حسان غلاييني

أحفادها: سيرين، ياسمين، توفيق، أحمد، لين، محمّد غلاييني، عمر، نور رمضان

شقيقاها: المرحومان رشيد والحاج محمّد غلاييني

شقيقاتها المرحومات: وفيقة زوجة المرحوم محمّد علي البغدادي، رحاب زوجة المرحوم حسين الفرا، وسمية.

تقبل التعازي في الثالث اليوم الاثنين 13 شباط للرجال والنساء في قاعة ALUM NI الوردية من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء.

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل غلاييني، رمضان، شبيب، صعب، بغدادي، الفرا وأنسباؤهم