يصادف ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

سمير مصطفى شركس

رئيس التنظيم القومي الناصري في لبنان

والدته: الحاجة ندى قاسم

زوجته: الإعلامية هالة جعفر الحسيني

شقيقه: محمّد شركس

شقيقاته: سمارة، سعاد، عبير. منى، رابعة

أشقاء زوجته: العميد الركن محمّد الحسيني – رئيس مكتب قائد الجيش اللبناني، الكاتب عباس، المحامي شريف، المفتش الأول في الأمن العام برهان، والسيّد بيان

ستتلى آيات من الذكر الحكيم نهار الجمعة الواقع فيه 17/2/2017 اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً لغاية الساعة الخامسة مساء في بيروت – بئر حسن.

وذلك في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي خلف المديرية اللعامة لأمن الدولة.

الآسفون: آل شركس، آل الحسيني، والتنظيم القومي الناصري في لبنان

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله وقدره ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة بإذن الله

الحاجة عزيزة منور عبد القادر حمود

أرملة المرحوم

الحاج يحيى سعدالدين حوري

والدتها: المرحومة زهرة بيدور

ولديها: سعد زوجته هدى حلاب ومجدي زوجته لويزا جيفورد

ابنتها: منى زوجة عادل عبود

أشقاؤها: محمّد خير زوجته كريمان بوليزي والمرحومون: أحمد، ومعين زوجته ناديا سيوفي وعفيف.

شقيقتها: المرحومة خيرية زوجة الحاج عمر عبد القادر غندور

سيصلى على جثمانها الطاهر ظهر يوم الأربعاء الواقع في 18 جمادى الأول 1438 الموافق في 15 شباط 2017 في جامع الخاشقجي، وسيوارى الثرى في مُدافن الشهداء – بيروت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل ولدها سعد في عين المريسة شارع رستم باشا، بناية تالا ط 1، وفي الثاني والثالث الخميس والجمعة في 16 و17 شباط للرجال والنساء في نادي خريجي الجامعة الأميركية – الوردية بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسابعة مساء .

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل حمود ، بيدور، حوري، حلاب، عبود، جيفورد، بوليزي ، غندور، سيوفي، ديمايو، انستاس، فوزي، رفاعي، وأنسباؤّهم

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها باذن الله تعالى المرحومة

الحاجة فاطمة التامر

زوجة المرحوم

القاضي مصطفى نصار بك الاسعد

والدها المرحوم رياض بك التامر

والدتها المرحومة

الحاجة ملكناز الاسعد

اولادها المرحوم المهندس طلال والمهندس علي والمهندس ناصيف ورجل الاعمال حمد والمحامي وجدي

بناتها منى ونجلا زوجة السيد علي خاتون

تقبل التعازي اليوم الثلاثاء 14 شباط 2017 في منزل صهرها علي خاتون في الرملة البيضاء، بناية برج الرمال، الطابق الثامن، والاربعاء 15 منه للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء في فندق هوليداي إن، فردان (Dunes).

إنّا لله وإنّا اليه راجعون