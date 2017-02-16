يصادف ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

سمير مصطفى شركس

رئيس التنظيم القومي الناصري في لبنان

والدته: الحاجة ندى قاسم

زوجته: الإعلامية هالة جعفر الحسيني

شقيقه: محمّد شركس

شقيقاته: سمارة، سعاد، عبير. منى، رابعة

أشقاء زوجته: العميد الركن محمّد الحسيني – رئيس مكتب قائد الجيش اللبناني، الكاتب عباس، المحامي شريف، المفتش الأول في الأمن العام برهان، والسيّد بيان

ستتلى آيات من الذكر الحكيم نهار الجمعة الواقع فيه 17/2/2017 اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً لغاية الساعة الخامسة مساء في بيروت – بئر حسن.

وذلك في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي خلف المديرية اللعامة لأمن الدولة.

الآسفون: آل شركس، آل الحسيني، والتنظيم القومي الناصري في لبنان

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله وقدره ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة بإذن الله

الحاجة عزيزة منور عبد القادر حمود

أرملة المرحوم

الحاج يحيى سعدالدين حوري

والدتها: المرحومة زهرة بيدور

ولديها: سعد زوجته هدى حلاب ومجدي زوجته لويزا جيفورد

ابنتها: منى زوجة عادل عبود

أشقاؤها: محمّد خير زوجته كريمان بوليزي والمرحومون: أحمد، ومعين زوجته ناديا سيوفي وعفيف.

شقيقتها: المرحومة خيرية زوجة الحاج عمر عبد القادر غندور

تقبل التعازي في الثاني والثالث الخميس والجمعة في 16 و17 شباط للرجال والنساء في نادي خريجي الجامعة الأميركية – الوردية بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسابعة مساء .

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل حمود ، بيدور، حوري، حلاب، عبود، جيفورد، بوليزي ، غندور، سيوفي، ديمايو، انستاس، فوزي، رفاعي، وأنسباؤّهم

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انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة

الحاجة عزيزة منور عبدالقادر حمود

أرملة المرحوم الحاج يحيى سعد الدين حوري

أولادها: سعد ومجدي ومنى

شقيقتها المرحومة خيرية زوجة الحاج عمر عبد القادر غندور رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي.

تقبل التعازي في الثاني والثالث الخميس والجمعة في 16 و17 شباط للرجال والنساء في نادي خريجي الجامعة الأميركية – الوردية بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسابعة مساء – بيروت.

المكتب الإعلامي

اللقاء الإسلامي الوحدوي

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إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون

إنتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة

نجيحة شفيق ملك

والدها المرحوم الشيخ شفيق ملك (مراقب ألأوقاف الإسلامية العام) وأرملة المرحوم السفير

محمد ذوالكفل ملك

أولادها : فؤاد، زوجته هيفاء شهاب، فيصل – زوجته قمر الجندي, فهد و المرحوم فواز ملك

إبنتها: زينة، زوجة باسم مجذوب.

يصلى على جثمانها الطاهر عقب صلاة العصر من اليوم الخميس الواقع في ١٦ شباط ٢٠١٧م

في مسجد طينال

في مدينة طرابلس

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الثاني و الثالث الجمعة والسبت في 17 و18 شباط 2017 في «قاعة المؤتمرات» – طريق المئتين قرب مسجد الروضة في مدينة طرابلس من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب.

وفي مدينة بيروت يوم الأحد في ١٩ شباط في فندق هوليداي – إن (ديون ڤردان) من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء.

لكم من بعدها طول البقاء

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل ملك-العمري – الشعراني – شهاب – الجندي – مجذوب وأنسباؤهم.