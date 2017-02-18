ذكرى أسبوع

يصادف الأحد 19 شباط 2017 ذكرى مرور أسبوع

على وفاة المرحوم

الحاج حسن عبدو حسن

(أبو علي)

أولاده: علي، ناصر وأحمد

أشقاؤه: حسين وأحمد والمرحومين محمد وموسى وطالب والشهيد سليم

أصهرته: الحاج علي قرصيفي، الحاج خالد نضر، علي نور الدين والإعلامي هيثم زعيتر: زوجته الإعلامية ثريا حسن

بهذه المناسبة تتلى آيات من الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء حسيني عن روحه الطاهرة للرجال والنساء، الساعة العاشرة صباحاً في حسينية حارة صيدا

تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم السبت 18 شباط 2017 في قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان – حارة صيدا، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثالثة عصراً حتى السادسة مساء

الآسفون: آل حسن وعبدو والزين وعموم أهالي حارة صيدا والوردانية

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زوج الفقيدة أسعد خليل داغر

ابناها بيار وعائلته

وليد وعائلته

ابنتها ميراي زوجة ميشال الجرّ وعائلتها

شقيقاتها إيفيت أرملة الشيخ أسعد طراف الجميل وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون المرحومة

لور نجيب نجم الخراط

زوجة أسعد خليل داغر

تقبل التعازي يومي السبت والاحد 18 و19 شباط الجاري في صالون كاتدرائية مار عبدا، بكفيا، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.