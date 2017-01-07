تعاون شبابي لبناني سوري لترميم مكتبة مدرسة كفرصير

بادر عدد من الشبان والشابات من لبنان وسوريا، باعادة ترميم المكتبة داخل مدرسة كفرصيرالرسمية وتاهيلها، وجعلها مكتبة عامة، ضمن اطار برنامج “اشراك الشباب في حقوق الانسان والدمج الاجتماعي”، الممول من الاتحادالاوروبي، والمنفذ من قبل جمعية التنمية للانسان والبيئة DPNA، وبالتعاون مع هيئة اجيال السلام الدولية GFP، ومركز بيروت للتنمية وحقوق الانسان BCDHR، حيث اعادت المجموعة ترميم المكتبة وتاهيلها، والقيام برسوم جدارية تحمل رسائل حقوق الانسان وتهدف الى التنمية البشرية المستدامة. كما تم جمع بعض الكتب من أهالي البلدة لاغناء المكتبة، بمساعدة مديرالمدرسة أحمد لطفي سبيتي، الطاقم التعليمي والمتطوعين.

وكانت المبادرة في سياق الانشطة المنفذة في البرنامج على مدى ستة اشهر متواصلة، حيث شارك الشبان والشابات في نشاطات فن ورياضة من اجل السلام وحقوق الانسان.