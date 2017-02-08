التيار النقابي المستقل يدعو لخطة تحرّك لإقرار المطالب

اجتمعت قيادة التيار النقابي المستقل في لبنان وناقشت موضوع انتخابات الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، توقف المجتمعون امام سير تحضير الانتخابات والنتيجة التي افضت اليها هذه الانتخابات.

بعد النقاش خلص المجتمعون الى أن التحضير لهذه الانتخابات تميز بالعمل الجاد، وحصد التيار تأييدا” كبيرا” رغم المعارك الكبيرة التي خاضها في وجه تحالف كل أحزاب السلطة وما تملكه من وسائل ترغيب وترهيب.

أما على مستوى انتخابات الهيئة الادارية فحقق التيار نسبة 35%، هذه النسبة التي سيؤسس عليها التيار لبناء معارضة بناءة من داخل الرابطة، تتابع وتراقب عمل الهيئة الادارية وكامل الهيئات في سبيل احقاق الحقوق والحفاظ على المكتسبات وصون كرامة الاساتذة وتأمين حماية الرأي الآخر.

وعلى مستوى انتخابات الفروع قرر المجتمعون خوض هذه الانتخابات تحت عنوان صون الحقوق والمكتسبات والكرامة وتأكيد سيادة الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، واكدوا على البرنامج الذي، على أساسه، خاض التيار النقابي المستقل الانتخابات، وطالبوا بتعزيز التعليم الرسمي بتعزيز موقع الأساتذة والمعلمين ، وبوضع خطط مدروسة لتطوير المناهج وتعديلها دورياً في مهلة لا تتخطى الخمس سنوات من وضعها موضع التنفيذ درءاً للارتجال والعشوائية المدمرين، لتواكب هذه المناهج التطور العلمي العالمي.

وناقش المجتمعون الوضع التنظيمي للتيا، وقرّروا إقامة حفلة غذاء بمناسبة عيد المعلم وذكرى تأسيس التيار النقابي المستقل في آذار بموعد يحدد لاحقا.

وأخيراً طالب المجتمعون الرابطة بوضع برنامج واضح وخطة للتحرك محددة وواضحة ( فيها كل أشكال التحرك الذي يضمنه القانون والدستور من اضراب تحذيري والاعتصام وتظاهر واضراب مفتوح وصولا الى مقاطعة التصحيح)، لعرضها على الجمعيات العامة والتصويت عليها من أجل وضع حد للمماطلة والتسويف من قبل السلطة، خاصة أن التذرع بالفراغ الدستوري قد انتهى.

أما في خصَّ دعوة الرابطة للاضراب التحذيري يوم الخميس في ١٦ شباط ، فان التيار النقابي المستقل يوافق على هذا الاضراب على اساس المطالب المرفوعة من قبل التيار النقابي، كما يؤكد على أن هذا الاضراب يجب أن يكون خطوة أولى تليها خطوات تصعيدية بما فيها الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب وهذا يستدعي دعوة الجمعيات العامة للانعقاد لمناقشة هذه الخطة.