“اللويزة”تحصد المرتبة الأولى في مكافحة التطرّف

كسروان – نالسي جبرايل يونس:

فاز طلاب قسم الإعلام في جامعة سيدة اللويزة بالمرتبة الأولى في مسابقة مكافحة التطرّف برعاية فايسبوك ووزارة الخارجية الأميركية تحت إشراف Edventure Partners ضمن إطار مشروع P2P.

حصل الطلاب على ما يعادل ألفي دولار أميركي لإنتاج حملة تهدف إلى اختراق التطرف على الصعيدين المحلي و العالمي من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

شارك في الحملة مئة جامعة من مختلف أنحاء العالم؛ وجرت التصفيات في مقر فايسبوك واشنطن، وعرض الطلاب تفاصيل حملتهم ACT – Aspiration Communication- Transformation. على أن يزور الطلاب مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويتألف فريق اللويزة من طلاب الصحافة إيفا عويس، ريبال أبو زكي، جيسيكا قلاط، نور سلامة، كريستينا عاصي، ميلاد الحايك ودانا البزري، بإشراف الدكتورة ماري ابوزيد، ونعوم أبي آدم.