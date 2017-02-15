اساتذة التعليم الرسمي يطالبون بتثبيت المتعاقدين

تحت شعار “نفقات رواتب المتعاقدين تبلغ فصليا” حوالي 114 مليار و 330 مليون ليرة تثبيتهم مش أوفر عالخزينة”؟ طالب أساتذة التعليم الرسمي في لبنان الدولة باقرار مشروع تثبيت كافة الاساتذة المتعاقدين في ملاك التعليم الرسمي بعد الحاقهم بدورات كلية التربية و امتحانات بعد نهاية الدراسة تقيم استاذ تعليم رسمي بشكل فعلي و ليس كما جرى مع مجلس الخدمة خلال السنتين المنصرمتين
أوإعطاء الأساتذة المتعاقدين المطالب التالية:
1- راتب شهري
2- ضمان صحي
3- بدل نقل
4- تثبيت عدد ساعات التعاقد السنوية
أوالحاق بعض الاساتذة المتعاقدين الذين يخسرون الساعات بسبب ادخال الناجحين الجدد الى الادارات العامة كتعاقد اداري و من لديه مشروع افضل و عادل فليقدمه