اساتذة التعليم الرسمي يطالبون بتثبيت المتعاقدين

تحت شعار “نفقات رواتب المتعاقدين تبلغ فصليا” حوالي 114 مليار و 330 مليون ليرة تثبيتهم مش أوفر عالخزينة”؟ طالب أساتذة التعليم الرسمي في لبنان الدولة باقرار مشروع تثبيت كافة الاساتذة المتعاقدين في ملاك التعليم الرسمي بعد الحاقهم بدورات كلية التربية و امتحانات بعد نهاية الدراسة تقيم استاذ تعليم رسمي بشكل فعلي و ليس كما جرى مع مجلس الخدمة خلال السنتين المنصرمتين

أوإعطاء الأساتذة المتعاقدين المطالب التالية:

1- راتب شهري

2- ضمان صحي

3- بدل نقل

4- تثبيت عدد ساعات التعاقد السنوية

أوالحاق بعض الاساتذة المتعاقدين الذين يخسرون الساعات بسبب ادخال الناجحين الجدد الى الادارات العامة كتعاقد اداري و من لديه مشروع افضل و عادل فليقدمه