اطلاق النسخة الثانية من دراسة “التصورات حول الامن بين اللاجئين والمجتمع المضيف في لبنان

أطلقت النسخة الثانية من دراسة “التصورات حول الأمن بين اللاجئين والمجتمع المضيف في لبنان” في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، وقد افتتح اللقاء بكلمة ألقتها نائبة الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولينا ليندهولم بيلينغ، أثنت فيها على الضيافة اللبنانية وصمود اللاجئين. وعبرت أيضا عن دعم المفوضية للتحليل والسياسات القائمة على الأدلة آملة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الميدان.

ثم عرضت كارول الشرباتي، يساعدها جهاد نمور، نتائج الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية مؤلفة من 1200 لاجئ سوري استنادا إلى بيانات المفوضية في لبنان، و600 مواطن لبناني تم اختيارهم بعدد يتناسب مع المستطلعين السوريين. تقوم الدراسة التي أجريت في شهر آب 2016 على متابعة التغييرات وتحديد التوجهات وتقييم التطور المسجل على مستوى التصورات حول الأمن في لبنان. وهي تستند إلى البيانات والمعطيات المستمدة من الدراسة الأولى التي أجريت في العام 2015. أشار فريق البحث إلى ظهور بوادر تدل على صمود اللاجئين السوريين وقدرتهم على التكيف، وذلك من ناحية الحصول على فرص العمل والوصول إلى الخدمات، في حين ما زالت هناك بعض نقاط الضعف في ما يتعلق بالأمن والتنقل والاعتداءات، ويزيد الأمر سوءا افتقارهم إلى الأوراق الثبوتية/المستندات القانونية. في موازاة ذلك ومن الجانب اللبناني، لوحظت زيادة في الشعور بالأمان، وربما ارتفاعٌ طفيف في الاستعداد لتوظيف السوريين. وقد أشار الفريق إلى أن المجتمعات اللبنانية المضيفة ما زالت منفصلة اجتماعيًا عن اللاجئين السوريين، مسلطًا الضوء على تأثير الإعلام على تصوراتهم. تم التشديد أيضًا على أهمية تيسير إجراءات التسجيل القانوني للاجئين، كونها العامل الأساسي الذي يساهم في تعزيز حالة الاستضعاف التي يعانونها.

قام أعضاء اللجنة خليل جبارة (مستشار وزير الداخلية)، والنائب غسان مخيبر، وربى محيسن (“سوا” Sawa for Development and Aid)، وكارولين ليندهولم بيلينغ (نائبة ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، بمناقشة نتائج الدراسة وتبعاتها على مستوى وضع السياسات. وأقر النائب مخيبر بالحاجة إلى سياسة تعنى بشؤون اللاجئين، لكنه شدد على أن الأمر مناط بالحكومة. فهو كنائب يهتم أكثر بالمنظور اللبناني، وأمل جمع المزيد من البيانات حول منظور المجتمع المضيف في استطلاع مستقبلي. من جهته، ذكر خليل جبارة التزام الحكومة بوضع سياسة تعنى بشؤون السوريين في لبنان، وأوضح خلفية القرارات القطاعية والحكومية السابقة بشأن شروط دخول السوريين وإقامتهم. أما ربى محيسن فدعت إلى تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني من أجل وضع السياسات اللازمة. وشددت أيضًا على فرص التنمية الاقتصادية والحلول المربِحة للطرفين في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتساءلت عن سبب عدم وصول منظمات المجتمع المدني إلى اللاجئين المتواجدين في جنوب لبنان. ثم قاربت كارولينا بيلينغ الموضوع من زاوية المنظمة الدولية، فدعت إلى سياسة ومقاربة شاملة أكثر تأخذ بعين الاعتبار هواجس واحتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في آن معًا.

أتت النتائج الأساسية للدراسة على الشكل التالي:

الاندماج الاقتصادي والاجتماعي:

“أظهرت الدراسة الجديدة أن النسبة المئوية للسوريين العاملين لم تتغير: 61 % في العام 2016 مقابل 62% في العام 2015. لكن متوسط المدخول العائلي ارتفع: 422$ في العام 2016 مقابل 350$ في العام 2015. أما من ناحية العمل في سوريا مقابل العمل في لبنان فتبين أن المهارات الزراعية غير مستخدمة، إذ إن 20% فقط من العاملين في الزراعة في سوريا يعملون فيها في لبنان أيضا. ولم يستطع الطلاب (بعمر 18 سنة وما فوق) متابعة تحصيلهم العلمي (9% فقط تابعوا تعليمهم). والأشخاص الذين كانت لديهم أعمال حرة خاصة بهم في سوريا لا يحظون بهذه الفرصة في لبنان. ليس هناك من تغيير ملحوظ من ناحية الصداقات أو ما إذا كان اللاجئون يشعرون بأنه مرحب بهم في لبنان (63% لا يشعرون بأنه مرحب بهم في العام 2016 مقابل 62% في العام 2015). عندما طلب منهم الاختيار من بين سلسلة من الهواجس، سجل الهاجس الأمني أعلى نسبة بحسب رأي اللاجئين، تبعه الهاجس الصحي، ثم الهاجس التعليمي. وعندما طلب منهم ذكر هواجس أخرى، أشار 33% من المستطلعين إلى هواجس الإيجارات والعمل والتضخم.

التسجيل

في العام 2015، بلغت نسبة الذين لديهم إجازات إقامة 30%. أما في العام 2016 فقد قال 21.3% إن لديهم إقامة، أي سجل في هذا المجال تراجع بنسبة 9%. أما بالنسبة إلى التسجيل لدى المفوضية، فليس هناك من تغيير ملحوظ: 79 % كانوا مسجلين في العام 2015، مقابل 77% في العام 2016.

هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يشعرون أن الإقامة القانونية تؤثر على الشعور بالأمان: 97% في العام 2016، مقارنة مع 88% في العام 2015. ارتفع بشكل طفيف معدل التأييد لمعظم المؤسسات. وتراجع عدد الذين “لا يعرفون”.

الامن

293 حالة اعتداء شخصي مبلغ عنها من قبل المستطلعين السوريين في العام 2015 و365 حالة مبلغ عنها في العام 2016. اتهم المخالفون اللبنانيون صراحة ب 86% من هذه الحالات في العام 2015 و87% في العام 2016. وازدادت الاعتداءات في البقاع.

في العام 2015، وقع 46% من اللاجئين السوريين ضحية الإساءة خلال تواجدهم في لبنان، و69% لم يقوموا بأي شيء في هذا الخصوص. أما في العام 2016، فوقع 50% من اللاجئين السوريين ضحية الإساءة خلال تواجدهم في لبنان، و72% لم يقوموا بأي شيء في هذا الخصوص. النسبة المئوية للاجئين الذين أبلغوا عما تعرضوا له من إهانات ومضايقات وابتزاز وطرد إلخ. من قبل المجتمع المدني ازدادت من مجموع 658 حالة في العام 2015 إلى مجموع 829 حالة في العام 2016.

الحواجز

37% واجهوا مشاكل مع الحواجز في العام 2015. 58% يواجهون مشاكل مع الحواجز في العام 2016. معظم المستطلعين قالوا إن الحواجز مهمة بالنسبة إليهم. في العام 2016: 56% منهم قالوا إن السبب الرئيسي هو الذهاب إلى العمل، في حين ذكر 23% الوصول إلى الخدمات، وذكر 6% الوصول إلى المساعدات. 59% يقلقون من التوقيف/الاحتجاز على الحواجز، في حين يقلق 21% من عدم التمكن من العبور، ويقلق 10% من الإساءة اللفظية التي قد يتعرضون لها. لا تغيير ملحوظا في صعوبة التجول بحسب ما أفاد به اللاجئون. لكن المزيد من اللاجئين يدركون أن ذلك عائد إلى الحواجز (34% في العام 2016 مقارنةً مع 18% في العام 2015). 45% واجهوا مشاكل في الوصول إلى الخدمات في العام 2015، و29% في العام 2016. 37% قالوا إنهم يتلقون معاملة أسوأ من الآخرين لدى الحصول إلى الخدمات في العام 2015، و42% في العام 2016. النظرة إلى الأجهزة الأمنية أسوأ في صفوف اللاجئين الذين ليس لديهم إقامة قانونية. الأشخاص الذين أشاروا إلى موضوع الكفالة باعتباره عائقا يصعب إجراءات التسجيل القانوني يبدون أكثر عرضة للذل وأقل أمانا.

تم مجددا اختبار الحلقة المفرغة حول موضوع انعدام الأمن والتثبت منها:

1 – عدم الحصول على إقامة يؤثر تأثيرًا مباشرًا على تنقل المستطلعين السوريين، ووصولهم إلى الخدمات، وتعرضهم للاعتداءات واستضعافهم.

2 – حالة الاستضعاف هذه تؤثر تأثيرًا مباشرًا على سلامتهم.

العودة وإعادة التوطين

قال 96% من اللاجئين السوريين إنهم سيعودون إلى سوريا إذا عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي. قال 81% إنهم سيعودون إلى مكان المنشأ إذا عادوا إلى سوريا. عندما سئلوا عن البلد البديل الذي يختارونه إذا تسنى لهم أن يغادروا لبنان، ذكر 108 أشخاص كندا، و65 قالوا “أي مكان”، و63 منهم ذكروا ألمانيا، و29 منهم ذكروا أوروبا، و28 ذكروا السويد، و17 ذكروا أستراليا، و12 ذكروا تركيا، و6 ذكروا المملكة المتحدة، و5 ذكروا الدول العربية، و5 ذكروا هولندا، و3 ذكروا الولايات المتحدة الأميركية، والباقون توزعوا على عدة مقاصد أخرى. الأمن والسلامة يشكلان شرطا أساسيا للعودة إلى سوريا.

المستطلعون اللبنانيون

لا تغيير من ناحية شعور المستطلعين اللبنانيين بالأمان (حوالى 55% يشعرون بالأمان). النسبة المئوية للمستطلعين اللبنانيين الذين سمعوا قصصا جعلتهم يشعرون أنهم مهددون تراجعت من 47% في العام 2015 إلى 38% في العام 2016. هناك نسبة أعلى من اللبنانيين الذين يعتبرون أن علاقتهم مع اللاجئين طبيعية (50% في العام 2016، مقارنة مع 37% في العام 2015)، في حين هناك عدد أقل ممن يعتبرون أنه ليس لديهم أي علاقة مع اللاجئين (19% في العام 2016 مقارنة مع 31% في العام 2015). 41% من المستطلعين اللبنانيين لا يوظفون لاجئا سوريا، و45% لا يقبلون وجود اللاجئين في محيطهم، و57% لا يرسلون أولادهم إلى مدرسة فيها لاجئون، و78% يرفضون أن يتزوج أولادهم من لاجئين سوريين. يذكر أن مستويات التقبل أعلى في البقاع والشمال. تراجع الحديث عن “الروايات” وانخفض عدد الاعتداءات المبلغ عنها من قبل اللبنانيين في العام 2016. في العام 2015: تم الإبلاغ عن حالات اعتداء من قبل 13% من اللبنانيين، وقال 17% من الأشخاص إنهم “سمعوا قصصا”. أما في العام 2016: تم الإبلاغ عن حالات اعتداء من قبل 8% من اللبنانيين، وتراجعت إلى حد كبير نسبة الذين قالوا (6%) إنهم سمعوا قصصا.

ازدادت حالات الاعتداء المبلغ عنها من قبل السوريين وتراجعت بشكل طفيف حالات الاعتداء المبلغ عنها من قبل اللبنانيين. قال 40% من المستطلعين اللبنانيين إنهم سمعوا الكثير من القصص التي تعبر عن الأحقاد تجاه اللاجئين السوريين. معظم هذه الروايات تنتشر في الشارع، وبين الجيران، وفي الإعلام (وخصوصا عبر محطات التلفزيون). يعتقد 29% من المستطلعين اللبنانيين أن الإعلام يؤثر تأثيرا كبيرا على النظرة إزاء اللاجئين، فيما رأى 48% أن التأثير جزئي. قال أكثر من الثلثين إن القصص الإنسانية عن اللاجئين تؤثر فيهم. يعترف أكثر من الثلثين أيضا أن التصاريح الإعلامية تثير ردود الفعل ضد اللاجئين، وأن الإعلام يروج لصورة سلبية عنهم.

نشير إلى أن كافة نتائج الدراسة منشورة على الموقع الالكتروني الخاص بمعهد العلوم السياسية:

http://www.isp.usj.edu.lb/files/articles.html