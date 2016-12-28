وزير التربية: مستعد للقاء جميع النقابات والهيئات

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عن استعداده لاستقبال النقباء ورؤساء روابط الأساتذة والمعلمين وممثلي اللجان الذين يرغبون بمراجعته لعرض مطالبهم وهواجسهم ومتابعة شؤونهم المتعلقة بعمل وزارة التربية، وأكد ترحيبه بكل المراجعات، واستعداده لدرس أي ملف مع الجهات المعنية.

وتقدّم حمادة من جميع أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص والفني والجامعي، ومن جميع الطلاب، بالتهنئة لمناسبة الأعياد المجيدة والعام الجديد، متمنيا لهم عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا أن اللقاءات معهم سوف تبدأ بعد الثالث من كانون الثاني المقبل، مباشرة بعد عطلة الأعياد.

في الإطار نفسه، أشار رئيس لجنة التنسيق للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير، في بيان اصدره، الى انه اتصل بوزير التربية وأطلعه على شؤون وأوضاع الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، عارضا «الحالة المتردية التي وصل إليها هذا القطاع، وحالة التهميش وتناسي هذه القضية وتجاهلها على مدى عهود ووزارات متعاقبة في الحكومات المنصرمة منذ أكثر من عقدين من الزمن»، ومتمنيا «العمل على تحقيق مطالبهم والتعامل بجدية مع هذا الملف لما فيه من أبعاد إنسانية واجتماعية محضة، إضافة إلى انه يعكس صورة البلد على المستوى الدولي والعربي، ولا يجوز تهميش قطاع يدخل البلد إلى عتبة التطور والإبداع، ويقارع الدول المتقدمة والراقية»، ومؤكدا انه لمس من حمادة «جدية واهتماما وتأييدا للمطالب المحقة».

كذلك أجرى اتصالا بالمدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، وأطلعه على التحرّك الذي تقوم به اللجنة.