«رابطة بيت المقدس» عرضت أوضاع الطلاب الفلسطينيين مع مدير «الأونروا»

زار وفد من «رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين» برئاسة رئيسها عماد الرفاعي، المدير العام بالنيابة لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا»، حكم شهوان، في مقر الأونروا الرئيسي في بيروت، وبحث معه في أوضاع الطلاب الفلسطينيين في لبنان.

وشدد الوفد على دور وكالة الأونروا «كشاهد دولي على نكبة شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948، خصوصا في ظل المحاولات الصهيونية لشطب الأونروا وتوقيف تمويلها وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين»، مؤكدا «ضرورة التزام الدول المانحة بوعودها في دعم الأونروا، وتفعيل دورها في تحسين حقوق اللاجئين».

وأشاد بدور شهوان «الإيجابي في التواصل مع اللاجئين وسماعه مشاكلهم عن كثب». داعيا إلى «ضبط معايير التوظيف في وكالة الأونروا، والاهتمام بالطلاب الخريجين، وزيادة المنح الجامعية».

من جهته، رحب شهوان بوفد الرابطة، واعتبر أن «مطالب الناس هي نتيجة وجع حقيقي وحاجة ملحة»، مؤكدا أن «دور الأونروا الأساسي يتمثل بالاغاثة، الصحة، والتعليم، وباقي المشاريع موقت بحسب الداعمين»، لافتا إلى «أننا نعمل جاهدين على تطوير خدمات الأونروا من خلال التواصل مع الدول المانحة».

وأشار شهوان إلى أنه سيتم دعم كلية سبلين لتطوير مناهجها وبرامجها الدراسية. كما أنه سيعاد تفعيل موضوع القروض الميسرة للشباب قريبا.

وفي الختام، أكدت الرابطة استعدادها للتعاون مع إدارة الأونروا لما فيه مصلحة الطلاب. وقدمت درعا تكريمية لشهوان.