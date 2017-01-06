حماده رعى العيد الخامس والأربعين للمركز التربوي

رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الاحتفال بالعيد الخامس والأربعين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي أقيم في قاعة المحاضرات في مطبعة المركز وتم في خلاله تكريم الرؤساء السابقين للمركز منذ تأسيسه في العام 1971، وذلك في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، عميدة كلية التربية الدكتورة تيريز الهاشم، وعدد من المعنيين.

بعد النشيد الوطني وتعريف من رئيس وحدة الإذاعة والتلفزيون التربوي عبدو يمين ألقت رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان كلمة قالت فيها: أمّا الالتزام الذي لا رجوع عنه والذي نجدّده، أمامكم ومعكم، فهو متعدد العناوين والمواضيع، نذكر منها:

– مشروع تطوير المناهج نحو مناهج تفاعلية وأكثر عصرية لتتناسب وحاجات المجتمع وطموح المتعلمين.

– مشروع التنمية الادارية لمكاتب ودوائر ووحدات وأقسام المركز بهدف بناء قدرات العاملين.

-مشروع تطوير التدريب المستمر، من خلال اعداد منهج كامل ومتكامل واعتماد مقاربات تربوية حديثة وادخال خدمات جديدة.

-مشروع تفعيل مكتب البحوث التربوية من خلال انشاء مختبر بحثي وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات اللبنانية والخاصة.

– انشاء مكتبة تربوية رقمية.

-بناء منصة الكترونية للتدريب والتعلم عن بعد، وللتعاون وبناء آليات التواصل التربوي.

-اعادة تفعيل مشروع مسار الجودة.

-وأخيرا وليس آخرا، تحسين أوضاع العاملين في المؤسسة على جميع الصعد وبشتى الامكانيات القانونية المتاحة. وذلك على قاعدة العدالة والمساواة.

وألقى الرئيس الأسبق للمركز منير أبو عسلي كلمة بإسم الرؤساء المكرّمين وقال: إن المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي نيطت به المسؤولية الكبرى في بناء النظام التربوي اللبناني… ووضع خطة للنهوض التربوي.. لم تكن الخطة ترمي فقط الى تطبيق برنامج تعليمي جديد ووضع دفعة جديدة من الكتب المدرسية بين أيدي المعلمين والمتعلمين، بل كانت تؤسس للشروع في تطبيق نظام تربوي متكامل له مرتكزاته الفلسفية وابعاده وأهدافه، لكن هل تحققّت كل الأهداف. وكيف لهذه الأهداف أن تتحقق إن لم يكتمل بعد تنفيذ محاور كثيرة من خطة النهوض التربوي؟ البعض منها بغاية الأهمية!المشكلة في بلدنا تكمن بشكل عام، في نظامنا الطائفي- المذهبي- المحاصصي الذي يقف عائقاً أمام كل المبادارات الآيلة الى جمع اللبنانيين باتجاه أهداف وطنية مدنية موحّدة، كما أنها تكمن، من الناحية الإجرائية، في تبدّل الحكومات.

وتحدّث نعيم المعلم بإسم الموظفين المتقاعدين فأكد على الروابط المتينة التي تجمع عائلة المركز وطالب بإسم الجميع أن يعمل الوزير على إيجاد حل للمتقاعدين الذين يغادرون المركز عند بلوغهم السن القانونية من دون راتب تقاعدي ولا ضمانات صحية .

وقال الوزير حماده في كلمته: أنا لم آتي الى وزارة التربية نقيضا لسلفي ابدا، وما انجزه الوزير السابق عزيزي الياس بو صعب لن يرى نهاية او تدميرا على يدي، وعلى العكس من ذلك سنستمر في هذه المسيرة.

وأضاف: قد اكون بالصدفة وزيرا للتربية في تنازع الحقائب ، وانا جئت اليها بعقلية التكنوقراط، لأن هذه الحكومة كان يجب أن تكون حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات، انما في نظامنا السياسي الطائفي والمذهبي والذي طالما ناضلنا ضده الى ان اصبحنا اسرى له.

ولفت الى ان لبنان مؤخرا تراجع في بعض المراتب التربوية ولكن اظن انها غيمة صيف ، فالخميرة موجودة وقد تحول شبابنا الى سلعة تصدير مميزة، فالثروة الحقيقية هي الشباب وهي بعهدتكم كما انني انا بعهدتكم وساتطرق خلال هذه الفترة القصيرة الى ملفين هامين الى جانب العديد من الملفات العالقة في موضوع المتقاعدين، واتمنى النظر الى اطالة سن التقاعد الى 68 مع تطور الامل بالحياة، من جهة وانصاف المتقاعدين لجهة الخدمات الصحية الى جانب قضية المياومين.

بعد ذلك كشف الوزير حمادة ورئيسة المركز الستارة عن لوحات تذكارية باسم كل من الرؤساء المكرمين تحمل صورة ونبذة عن حياته وإنجازاته ، وسلم بعد ذلك الدروع التكريمية إلى المكرمين والموظفين والتربويين المتقاعدين، وأًقيم حفل استقبال في المناسبة.