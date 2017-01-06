متعاقدو اللبنانية في الشمال ناقشوا مع مكتب العزم ملف التفرغ

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال لقاء مع مكتب العزم الجامعي في طرابلس، في حضور مستشار الرئيس نجيب ميقاتي مصطفى آغا، منسق الهيئة التنفيذية في المكتب الدكتور هيثم عز الدين، حيث نوقشت الأمور المتعلقة بملف التفرغ، وكيفية طرحه تمهيدا لإقرار وفق الأصول المرعية الإجراء. ‏

وتسلم آغا من الوفد نسخة عن ملف يشمل أسماء جميع الأساتذة المتعاقدين في فروع الشمال في الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، ووعد المكتب الجامعي “بأن يحمل هذا المطلب إلى الرئيس ميقاتي، ليصار إلى متابعته حتى خواتيمه، وتقديم كامل الدعم له، بخاصة وأنه مطلب محق”. ‏

بدوره، أعرب عز الدين أن “المكتب الجامعي مفتوح لكل زميل، من أجل الوصول إلى ‏الخواتيم السعيدة”، مشددا على “الوقوف إلى جانب كل مستحق، حتى لا يتكرر وقوع أي مظلمة على أحد”.

وتمنى لجميع المتعاقدين أن “يكون العام 2017 عام التفرغ لهم، لانه يضمن للجامعة اللبنانية استقرارها، والافادة من طاقات الاساتذة البحثي والاكاديمي”.