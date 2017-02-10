ما هو حقيقة الاشكال في كلية الحقوق-2 بين “التيار” و “القوات”؟

وقع إشكال بين طلاب في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جل الديب تحول الى تدافع وتضارب خارج حرم الكلية.

وفي المعلومات ان نجل الفنان شربل خليل قد وضع بوستاً في صفحته بفايسبوك ينتقد فيه “الهيئة الطالبية” (الهيئة تابعة لـ”القوات اللبنانية) فما كان الا من طلاب ان اعترضوا على كلامه، وحصل تلاسن بين مجموعة من الشبان ايدت كلام الطالب ومحموعة اعترضت تحول الامر معه الى تضارب، قبل ان يتدخل المسؤولون والقوى الامنية لفض الاشكال وحله.

ولاحقاً صدر عن مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية وقطاع الشباب في التيار الوطني الحر بياناً اعلنوا فيه ان “الاشكال في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الفرع الثاني- جل الديب حصل خارج حرم الكلية، هو اشكال فردي بين مجموعة من الشباب من داخل وخارج الكلية.

واكدوا على متانة العلاقة بين طلاب الحزبين متمنين من كافة وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة وعدم تحميل هذا الاشكال اي خلفية سياسية.

المصدر:النهار