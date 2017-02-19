الكتائب والأحرار والمجتمع المدني في ساحة الشهداء: لإجراء الانتخابات في موعدها بقانون عادل

نظّمت مصلحة الطلاب والشباب في «حزب الكتائب» تحرّكا رمزيا في ساحة النجمة، للمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تمديد أو تأجيل، شارك فيه طلاب من حزبَيْ «الوطنيين الاحرار» و»الشيوعي» وشخصيات مستقلة وجمعيات من المجتمع المدني.

وكان المشاركون قد تجمعوا في ساحة سمير قصير بوسط بيروت، وتوجّهوا نحو مدخل مجلس النواب مقابل بلدية بيروت حاملين الاعلام اللبنانية والحزبية ويافطات مطالبة بقانون عادل ورافضة للتمديد والفراغ وهاتفين «بدن قانون الستين تايبقوا أكثرية» و»ستين سنة عالستين».

وأُلقيت كلمات أبرزها لمسؤول الطلاب في «حزب الكتائب» انطوني لبكي، وقد وجه في مستهلها تحية للجيش والقوى الأمنية، مشددا على انهم «وحدهم مؤتمنون على حماية حدودنا والدفاع عن شعبنا».

وقال: «بعد فترة ليست ببعيدة ستنتهي مهلة دعوة الهيئات الناخبة، وحتى الان لم يتم اعتماد قانون جديد للانتخاب. مددت بعض الكتل سابقا للمجلس النيابي بحجة ان قانون الستين لا يصلح، ولم يتم بعد الاتفاق على قانون جديد، وحتى اليوم تشكل لجان وتقدم إقتراحات، لكن الطبقة السياسية الحاكمة فشلت بتغيير هذا القانون…»..

وشدّد على أنّ «التحرك هدفه إعلاء الصوت امام مجلس النواب للمطالبة بقانون جديد عصري وعادل، يؤمن صحة التمثيل والمساواة بين اللبنانيين، ويوقف المحادل الإنتخابية ويعتمد وحدة معيار ويطبق على كل الدوائر ويمكن كل القوى التغييرية والإصلاحية في البلد ان تتمثل بالمجلس النيابي، كما يضمن حق المرأة اللبنانية بالوصول الى البرلمان، ويفتح المجال للشباب اللبناني الحزبي والمستقل بالمشاركة بصنع القرار… «.

وطالب لبكي بدعوة المجلس النيابي الى الانعقاد «اليوم قبل الغد للتصويت على الإقتراحات الموجودة واقرار قانون جديد لكي تعود الحياة الديمقراطية لمؤسسات الدولة، والانتهاء من السياسات التي هي على قياس البعض، والديمقراطية المزورة وفشل الطبقة الحاكمة بإدارة الجمهورية اللبنانية».

ثم تحدّث مسؤول قطاع الطلاب في «حزب الوطنيين الاحرار» سيمون ضرغام، فقال: «أتينا لنوجه رسالة واضحة، وهي ان نطالب بإجراء الانتخابات، ونحن في حزب الوطنيين الاحرار تعودنا على مبدأ تداول السلطة. نحن مؤتمنون على صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والعربي، واذا سقطت الشرعية سقط لبنان من المنظومة الدولية. نحن من حزب كميل شمعون وبيار الجميل ومؤتمنون على الدستور ولن نسمح بانتهاك المهل الدستورية»، مضيفا:» هناك مشاريع قوانين في مجلس النواب وعليهم إقرار أحدها… «.

وألقى خالد ممتاز كلمة المجتمع المدني، فقال: «أعيدوا لنا أداة الديمقراطية وقروا قانون انتخاب عادل يعتمد معايير العدالة وخوضوا الانتخابات على هذا الأساس، إنْ صوّت الناس لكم فهنيئا، وإن لم يصوتوا فارحلوا عنا. لقد تعبنا منكم ومن سياساتكم التي أغرقت لبنان بالدين الذي وصل الى 75 مليار دولار، لذلك يحق لنا ان ننتخب من يمثلنا».