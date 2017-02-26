«التيار النقابي المستقل» يدعو للإضراب المفتوح والتظاهر رفضاً لـ«سلسلة ممسوخة»

دعا «التيار النقابي المستقل» رابطة اساتذة التعليم الثانوي وكل أصحاب الحقوق الى «تنفيذ الاضراب المفتوح في اسرع وقت والتظاهر والاعتصام امام جمعية المصارف وامام مراكز الدولة المسؤولة قبل أن تقع الواقعة وتضيع الحقوق وفرض سلسلة ممسوخة، رافضاً الاضرابات التحذيرية، التي يراها غير ذي جدوى مع سلطة صمَت آذانها ولم تكترث لهموم الناس».

وقال في بيان: «أمام ما تحيك هذه السلطة من مشاريع تضرب حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين المدنيين والعسكريين الذين يشكلون 1/3 الشعب اللبناني، يهم التيار النقابي المستقل التأكيد على الحقوق والمكتسبات والكرامة لكشف كل من تسوله نفسه التفريط بهذه الحقوق او ضربها، فان ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة بتحقيق اعطاء سلسلة عادلة تعوض نسبة التضخم الحاصل منذ تجميد الرواتب العام 1996 ولتاريخه، حيث حددت دائرة الاحصاء المركزي نسبة التضخم حتى نهاية الـ2011 بنسبة 121%‏، مما يستدعي اعطاء كل صاحب حق حقه وخاصة أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تضررا هذه النسبة كغلاء معيشة».

وشدّدوا على ضرورة «الحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع؛ خصوصا موقع أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تعرضا للخسارة، من أجل الحفاظ على هذا الموقع، على السلطة التزام الحقوق التالية ككل لا تتجزأ: الفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية كما كان الفارق نهاية الـ2011 قبل اقرار سلسلة الجامعة، والحفاظ على الـ 60%‏ التزاماً بالقانون 53/66 وهو حق منذ سنة 1966، الفارق 10 درجات عن المعلم في التعليم الأساسي كما كان الفارق قبل اقرار السلطة بكل أحزابها القانون 223 في نيسان سنة 2012، اعطاء المتقاعد ما يحصل عليه زميله في الخدمة اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، افادة المتقاعدين من راتب تقاعدي يساوي كامل الراتب الأخير عند نهاية الخدمة بالاضافة الى كل التقديمات الاجتماعية (اي 100%‏) مهما بلغت فترة خدمته اذا بلغ السن القانوني او أُقعد بسبب حادث او توفاه الله، اسوة بالنواب وورثتهم، توسيع الشطور من الراتب المعفاة من الضريبة ربطا بالحد الأدنى للأجور كما تنص القوانين، مجددا رفضه لكل الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء ومتوسطي الحال ويطالب الدولة بفرض ضرائب على حيتان المال».