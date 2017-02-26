حمادة يوقّع مستحقات المتعاقدين ويوقف العمل بالقسم الإنكليزي لموقع «التربية» الإلكتروني

فور تلقّي وزارة التربية والتعليم العالي قرار مجلس الوزراء المتعلّق بسداد مستحقات المتعاقدين، وقّع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة كل القرارات التي تحدّد عدد الساعات المنفّذة من جانب المتعاقدين لتدريس المواد الأكاديمية والإجرائية في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي ٢٠١٦ – ٢٠١٧ لتأخذ الأموال طريقها إلى حسابات المتعاقدين .

إلى ذلك، أعلن المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي عن أن الوزير حمادة «أوقف العمل بالقسم الإنكليزي من الموقع الإلكتروني العائد للوزارة بكل فروعها ومديرياتها، بعدما تبين له أن هذا الجانب من الموقع المعتمد منذ 8 سنوات يستخدم طريقة google translate في الترجمة، وهو يتضمن في ترجمته الحرفية غير الواقعية مغالطات، خصوصا في توصيف المواقع الجغرافية أو التعابير الفنية».

وقرّر «تشكيل لجنة من أساتذة يمتلكون خبرة باللغتين العربية والإنكليزية لتصويب ترجمات الموقع قبل إعادة العمل به مجددا».

وفي سياق آخر، وخلال مشاركته في اختتام المؤتمر التربوي العام لامانة التربية والثقافة في «حزب الوطنيين الاحرار»، الذي حمل عنوان «إضاءات تربوية وهموم طلابية»، قال حمادة «وصلنا خلال الجلسات الحكومية الى تفاهم يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بشكل يعطي الحقوق لمن يستحقها، والأستاذ، المعلم، يحتل أولوية أصحاب الحقوق، الى جانب من يضحي من أجلنا في القوى العسكرية، ومن يعمل من أجلنا في الإدارة والكثير من العاملين في الشأنين العام والخاص، سلسلة الرتب والرواتب هي في الإتجاه الصحيح، وقد طمنت النقيب نعمه محفوظ بذلك، لكني لا أستطيع أن أقول الأمر ذاته عن قانون الإنتخاب».

وعن موضوع الإمتحانات الرسمية، أمل أن «تكون هذا العام مثالية، وأن نتعلم من أخطاء السنوات الماضية، مع الإشارة الى أن تقدما قد سجل على هذا الصعيد العام الماضي».

وكانت كلمة لراعي الحفل رئيس الحزب النائب دوري شمعون شدّد فيها على ضرورة «تحلي الأهالي بالوعي، ليتابعوا من خلال التواصل مع المدارس أوضاع أولادهم»، ورأى أن «المدارس المهنية عندنا ليست عظيمة، وذلك انطلاقا من خبرتي بعدد من المدارس التي زرتها والتي وجدت أن المستوى فيها دون المطلوب، ليس لأن المعلم لا يرغب بالتعليم، بل لأنه تقنيا لم يبلغ المكان الذي ينبغي أن يبلغه».

وقبل الختام وتوزيع الشهادات على الأساتذة المشاركين في الاحتفال، كانت كلمة لكل من أمين التربية والثقافة إدغار أبو رزق، رئيس منظمة الطلاب سيمون درغام.