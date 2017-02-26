رابطة «الأساسي» تؤكد إستمرارها بالإضراب وتطالب وزير التربية بتنفيذ قرار رفع أجر الساعة

أكدت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي «استمرار الإضراب في المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين في دوام بعد الظهر، حتى تنفيذ قرار احتساب ساعة المدير والناظر والموجه والمرشد الصحي 18 الف ليرة كما جاء في قرار وزيري التربية والمالية منذ العام 2014، والإفراج عن مستحقات المعلمين المتعاقدين الذين لم يقبضوا منذ بداية العام الدراسي قرشا واحدا مع أن الأموال متوفرة من الدول المانحة».

الرابطة وفي بيان أصدرته أشارت إلى أنّه «في سابقة لم يشهد لها التعليم الرسمي سابقة تصر الجهة المولجة ببرنامج الدعم الشامل الخاص بتعليم النازحين على اعتبار أجر ساعة التعاقد للناظر والمدير والموجه والمرشد الصحي دون أجر ساعة تعاقد المعلم، مع الإشارة إلى أن قرار وزيري المال والتربية حدد أجر ساعة التعاقد في التعليم الأساسي 18 الف ليرة منذ العام 2014»، لافتة الى انه خلال «اجتماع عقد العام الماضي بين وزير التربية السابق الياس بو صعب والهيئة الإدارية للرابطة أقر برفع أجر ساعة تعاقد المدير والناظر وأبلغ صونيا خوري بالقرار على مسمع جميع أعضاء الهيئة الإدارية كما اعلن ذلك للاعلام، على أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداء من العام الدراسي الحالي، وبعد تغيير الحكومة وزعت خوري الجداول على أساس الأجر القديم للساعة، وضربت عرض الحائط بقرار الوزير بو صعب وقرار وزيري المال والتربية، الأمر الذي دفع بالرابطة لإعلان الإضراب في المدارس التي تداوم بعد الظهر، سيما وأن الوزير السابق الياس بو صعب أبلغ الرابطة أن أيا من الدول المانحة لم يعترض على قرار توحيد أجر ساعة التعاقد على أساس 18 الف ليرة لجميع المتعاقدين».

وأضافت الرابطة «على الرغم من الوعود المتكررة بدفع مستحقات المتعاقدين في نهاية الفصل الأول فما زالت المستحقات أسيرة صندوق برنامج الدعم الشامل ولم تصل إلى أصحابها الذين تكويهم نيران الغلاء ومتطلبات الحياة اليومية»، مؤكدة أن «رابطة الاساسي مستمرة بالإضراب في مدارس دوام بعد الظهر للطلاب النازحين حتى إقرار الحق برفع أجر ساعة التعاقد للمدير والناظر والموجه والمرشد إلى 18 الف ليرة وتحديد موعد قريب ونهائي لدفع مستحقات المعلمين المتعاقدين»، ومطالبة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بوضع يده على الموضوع وإلزام برنامج الدعم الشامل بقرارات الوزير.