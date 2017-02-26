«نحو جيل مبدع» في «بيروت العربية»

أقامت جامعة بيروت العربية في حرمها بطرابلس، الحفل الختامي لورشة العمل بعنوان «نحو جيل مبدع»، الذي نظّمته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجمعية التربوية الدولية IEA، برعاية المدير العام للتربية فادي يرق ممثلا برئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهله حاماتي.

بعد تقديم من مسؤولة العلاقات العامة نالا مكوك، اشارت حاماتي إلى «ان برنامج دمج تكنولوجيا المعلومات بمناهج التعليم من خلال تطبيقات عليه للعديد من المبادىء العلمية، فقد نفذ العام الماضي في حرم طرابلس لجامعة بيروت العربية، وقد كانت لوزارة التربية مشاركة نستكمل حلقتها الأخيرة في هذا الحفل الختامي، والذي تخلله تحكيم لمشاريع طلاب الثانويات وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز على المشاريع الفائزة».

وتوقّفت رئيسة الجمعية التربوية الدولية اليان متني عند الفرصة الفريدة التي أتيحت لطلاب الشمال للابتكار ومستوى مشاريعهم وإلتزامهم مع أساتذتهم بالمهارات التي تم إكتسابها.

وألقى مدير كلية الهندسة الدكتور أحمد اللقاني كلمة رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، اشار فيها الى انه «خلال ورشة العمل نشأت فكرة إجراء المسابقة التي تقام، والتي يتبارى فيها الطلاب لعرض أفكار وإبداعات جديدة لإستخدام هذا الحاسب الآلي في تطبيقات عملية في حياتنا اليومية».

وأعقب ذلك عرض وتحكيم لمشاريع طلاب الثانويات المشاركة في النشاط، وأسفرت عملية التحكيم عن النتائج الآتية: في المرتبة الأولى Universal School of Lebanon، في المرتبة الثانية ثانوية الاصلاح، في المرتبة الثالثة ثانوية سابا زريق الرسمية للبنين. وختاماً تم توزيع الجوائز والدروع على الفائزين.