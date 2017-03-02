خبر سار لمديري المدارس الرسمية!

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، وفي حضور النواب رياض رحال، محمد الحجار، خالد الضاهر، علي خريس، علي عسيران، علي فياض، مروان فارس، ونضال طعمة. كما حضر وزير التربية مروان حماده والمدير العام للوزارة فادي يرق وممثلون عن رابطة اساتذة التعلمي الثانوي والتعليم الاساسي وعميدة كلية التربية.

وصدقت اللجنة على مشروع القانون الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 83 المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويضا اداريا.

وأرجات الاقتراح الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلاميذ اللبنانيين.