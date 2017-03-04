الحريري افتتحت فعاليات الملتقى التاسع للقيادة التربوية

صيدا – ثريا حسن زعيتر:

لمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، افتتح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ورئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري فعاليات الملتقى التاسع للقيادة التربوية «رفيق الحريري في حضرة التربية والتعليم: نحو حقبة جديدة في التربية والتعليم»، الذي تنظّمه الشبكة المدرسية لصيدا والجوار ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، وذلك في أكاديمية القيادة والتواصل / OLA في صيدا القديمة والتي تستضيف أعمال الملتقى على مدى يومين.

تقدّم حضور حفل الافتتاح الى جانب حمادة والحريري، وضيف الملتقى لهذا العام والمتحدّث الرئيسي رئيس مؤسسة إنماء التعليمية الدكتور علي بن صديق الحكمي، ممثل محافظ الجنوب منصور ضو أمين سر المحافظة نقولا بو ضاهر، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ومنسّق عام الشبكة المدرسية نبيل بوّاب…

بعد لوحة فنية بعنوان «عبالي» أهداها كورال مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تحت إشراف المعلمة نجوى اليحيى وعلى وقع عزف الفنان كمال السمرة، قدّمت إحدى تلميذات المدرسة لوحة «وردة رفيق الحريري» إلى الوزير حمادة بمشاركة الحريري وبوّاب، ثم كان ترحيب من منسقة الملتقى مديرة ثانوية رفيق الحريري في صيدا هبة أبو علفا وهبي التي ألقت كلمة الشبكة المدرسية لصيدا والجوار.

ثم تحدّثت النائب الحريري فأشارت إلى أنّ «هذا الشّعار يمكن أن يكون عنواناً لهذا الملتقى التربوي.. ويمكن أيضاً أن يكون عنواناً لكلّ دروس الحياة.. ولكلّ جديد نتعلّمه في كلّ يوم.. ونرى في العدالة التربوية على مستوى الوطن أساس كلّ استقرار وكلّ تقدم وكلّ ازدهار، وإنّنا على ثقة بأنّ الوزير حمادة يولي العدالة التربوية كلّ اهتمام ورعاية للبنانيين وغير اللبنانيين».

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكد الوزير حمادة «نحن حريصون على ادراج السلسلة للاساتذة وكل قطاعات العامة في الموازنة التي سنبحث الاثنين المقبل جزءا اساسيا منها في اللجان المشتركة للتسريع في العمل لان في اللجان المشتركة انجز عمل كثير ولا زال بعض التوصيفات وبعض الارقام وتأمين الموارد اصبح لدينا صورة كاملة عن تأمين الموارد وتطلع السلسلة مع الموازنة لذلك ادعو النقابات وروابط المعلمين والاساتذة للبقاء على درجة عالية من الوعي والوعي ليس الاضراب كل يوم».

ثم جرى تكريم المدراء الذين أنهوا خدماتهم الوظيفية وهم: مارون الاسمر مدرسة جزين الابتدائية الرسمية، سليمان رزق دار المعلمين جزين، جورج لحود مدرسة مغدوشة الابتدائية، الياس سميا الارشاد والتوجيه صيدا، علي حيدورة مدرسة الغازية المختلطة الرسمية، ابتسام الشامية دار المعلمين صيدا، حسين الجبيلي مدرسة حارة صيدا المتوسطة الرسمية، فاديا الحلبي مدرسة صيدا المتوسطة الرسمية للبنات، امال رستم مدرسة الاصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية.

وتوجّه بوّاب بكلمة إلى المكرّمين فقال: «تحية تقدير للذين حملوا امانة التربية والتعليم في الادارات الرسمية وها هي الشبكة المدرسية امينة على الوفاء لهم ولمسبرتهم فشكرا لاسمائهم الناطقة برسالات المعرفة ولمدارسهم الامينة المؤتمنة على المواعيد المشرقة لتلامذتنا اجيال المستقبل.

وبعد تكريمه من قِبل الشبكة المدرسية بدرع تكريمي سلّمه له الوزير حمادة بمشاركة الحريري والسعودي، انطلقت أعمال الملتقى بالمحاضرة الرئيسية لضيف الملتقى رئيس مؤسسة إنماء التعليمية الدكتور علي بن صديق الحكمي الذي حاضر حول «التربية الإيجابية: بعض تطبيقات علم النفس الإيجابي في التعليم والتعلم والقيادة المدرسية»، حيث طرح الدكتور حكمي جملة من التحديات التي تواجه التعليم في عصرنا الحالي واهمها التطرف والعنف والارهاب».

وجرى على هامش الملتقى توقيع كتاب «البحث عن الذهب» للمعالج النفسي العائلي والمستشار التربوي الشيخ جان داوود، بعد ذلك انطلقت ورش العمل المتزامنة في الملتقى.

{ هذا، واختتم وزير التربية زيارته إلى مدينة صيدا بلقاء نظّمته في خان الافرنج النائب الحريري، شارك فيه مدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، بحضور رئيس جمعية ماراثون صيدا الدولي الدكتور ناصر حمود .

وقدّمت مديرة ثانوية رفيق الحريري هبة ابو علفا عرضا عن الشبكة وبرامجها وانشطتها، فيما عرض حمود للتحضيرات الجارية لماراثون صيدا الدولي المقرر في 23 نيسان المقبل، كما عرضت ممثلة رئيس جمعية رعاية اليتيم الدكتور سعيد مكاوي مديرة مدرسة اجيال صيدا للحملة التي اطلقتها الجمعية لمساعدة الأطفال مرضى التوحد.

وتابع حمادة قضية الطفل المعنّف في المدرسة الكويتية بصيدا، وكلف رئيس المنطقة التربوية باسم عباس وقف المعلم عن التدريس، والتحقيق معه اليوم السبت على أن يبلغ الوزير حمادة نتيجة التحقيق لاتخاذ التدبير القانوني النهائي بحقه.