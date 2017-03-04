حمادة اعطى توجيهاته بتثبيت تعليق المعلم الذي ضرب تلميذا في صيدا عن التدريس

تبلغ وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة تقرير رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس المتعلق بالتحقيق مع المعلم الذي عنف تلميذا في المدرسة الكويتية الرسمية في صيدا، وتبين من خلال التقرير الطبي وإفادات الشهود ومن التحقيق الإداري وجود تعنيف، فأعطى الوزير توجيهاته إلى رئيس المنطقة بتثبيت تعليق المعلم عن التدريس ورفع الملف والمرفقات، تمهيدا لاتخاذ القرار التأديبي بحقه.
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