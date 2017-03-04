رابطة «الثانوي» تؤكد على الإضراب والاعتصام الإثنين والتيار النقابي يدعم ويحثّها على الإضراب المفتوح

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعاً ناقشت فيه البنود الواردة على جدول أعمالها وتوقفت عند التخبط الحاصل في مجلس الوزراء لجهة اعداد الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والتأخير المريب في ذلك مما جعل المجلس النيابي يبادر إلى تحديد جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الاثنين الواقع في 6/3/2017 لإعادة دراسة السلسلة.

وحيث إنّه قد تمّت دعوة اللجان النيابية المشتركة للانعقاد يوم الاثنين في 6/ 3/2017 الساعة العاشرة صباحاً من أجل إعادة درس السلسلة فإن الرابطة تحذر من المماطلة والتسويف مجدداً ومن قضم حقوق الأساتذة وتطالب اللجان النيابية المشتركة بتعديل أرقام السلسلة بشكل صريح وواضح وأيضاً تعديل قيمة الدرجة بما يحفظ الفارق التاريخي بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية…

قرّرت الرابطة إعلان الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والإنماء يوم الإثنين الواقع في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة.

وحذّرت من المماطلة والتسويف ومن التعدي على الحقوق والمكتسبات المكرسة بقوانين، ودعت جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد من أجل شرح الموقف والاستعداد للمشاركة الكثيفة بالاعتصام المركزي .

{ وفي السياق، أعلن «التيار النقابي المستقل» خلال مؤتمر صحفي في مقره بكورنيش المزرعة، تناول فيه موضوع سلسلة الرتب والرواتب، الاضراب يوم الاثنين في 6 الحالي، في كل الثانويات الرسمية، داعيا الى «المشاركة الكثيفة في الاعتصام عند العاشرة والنصف من قبل الظهر في ساحة رياض الصلح».

وتلا البيان القيادي في التيار النقابي جورج سعادة، فقال: «أمام ما تحوكه هذه السلطة من مشاريع تضرب حقوق حوالي مليون لبناني يستفيدون من هذه السلسلة: أساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وموظفين مدنيين وعسكريين، ومتقاعدين، وأجراء ومتعاقدين في القطاع العام وفي المصالح المستقلة ومعهم عائلاتهم، أمام ذلك كله يهم التيار النقابي المستقل التأكيد على الحقوق والمكتسبات والكرامة لكل هؤلاء بدون استثناء، وعلى كشف وفضح ومحاسبة كل من تسول له نفسه التفريط بهذه الحقوق او ضربها».

وطالب «التيار النقابي المستقل» السلطة بـ»إعطاء سلسلة عادلة تؤمن الحقوق وترضي جميع القطاعات بدون استثناء، مما يستدعي اعطاء أساتذة التعليم الثانوي – وهم الأكثر تضررا في مشروع السلسلة – نسبة 121 % أسوة بأساتذة الجامعة والقضاة، والحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع، والتزام السلطة بالحقوق،والتأكيد على دولة الرعاية الاجتماعية في مواجهة سياسة هذه السلطة، ورفض الخصخصة وتعزيز التعليم الرسمي وتطويره من أجل بناء مجتمع الوحدة الوطنية، مجتمع المواطنة ،ورفض ومواجهة مشروع التعاقد الوظيفي الذي يدمر كل الضمانات الاجتماعية والصحية، ورفض التعدي على المعاش التقاعدي بحسم حصة المستفيد الذي يتوفى، كما رفض ومواجهة ما يحضر لتوحيد الصناديق الضامنة على أساس التعرفة الدنيا تمهيدا لتفليسها وضربها».

وإذ رفض «كل الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء ومتوسطي الحال بحجة تمويل السلسلة»، طالب الدولة بـ»تمويلها عبر فرض الضرائب المباشرة على حيتان المال واستعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض غرامات على مغتصبيها، وكذلك وقف الفساد والهدر والسمسرات ومحاكمة المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة. فإذا قامت الدولة بكل ذلك تستطيع تغطية السلسلة العادلة كما تستطيع تأمين شمول الضمان الاجتماعي والصحي لكل الشعب اللبناني دون اي كلفة عليه، بخاصة أن حوالي 50% من الشعب اللبناني غير مضمون لا صحيا ولا اجتماعيا (حسب تقارير الـUNDP)».

وطالب رابطة أساتذة التعليم الثانوي بـ»تصعيد التحرك بما في ذلك تنفيذ الاضراب المفتوح، قبل وقوع الواقعة وليس بعدها»، ودعاها الى «التخلي عن تحرك رفع العتب الذي لن يؤتي ثماره. فإذا حصلت الكارثة لن تنفع حجة ما كان بالإمكان أفضل مما كان لتبرير وقوعها».

وختم داعياً الى المشاركة الواسعة في إضراب يوم الاثنين المقبل في 6 آذار، والمشاركة الكثيفة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، ودعا الرابطة الى «تنفيذ الاضراب المفتوح في اسرع وقت والتظاهر والاعتصام امام جمعية المصارف وامام مراكز الدولة المسؤولة».