معوّض عميد كلية الطب في (LAU)

عيّنت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الدكتور ميشال معوّض عميداً جديداً لكلية «جيلبير وروز ماري شاغوري للطب»، بعد 30 عاماً أمضاها في كلية «بايلور» للطب وسنتين في عيادة «كليفلاند» في أبو ظبي.

هنّأ رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا العميد الجديد وقال: «نحن محظوظون لانضمام الدكتور معوّض إلى الجامعة وبالثقافة، المعرفة، المهارات والخبرات التي يتمتع بها».

من جهته، يتطلّع العميد الجديد لمشاريع جديدة في الكلية التي وصفها بأنّها «رائعة، وتتضمّن منهجاً فريداً من نوعه، إضافة الى أعضاء هيئة تدريس ممتازة، وحرم جامعي من الدرجة الأولى وهيئة طلابية فعالة».