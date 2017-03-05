خوري زار جامعة «LAU» وإطلع على «نموذج الأمم المتحدة»

زار وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في بلاط- جبيل، حيث أقيم له لقاء مع الطلاب وممثلين عن 193 مدرسة مشاركة للسنة الثانية عشرة على التوالي في برنامج «نموذج الأمم المتحدة»، الذي تنظّمه الجامعة على مرحلتين: الأولى للصفوف المتوسطة بمشاركة 600 تلميذ ، والثانية للصفوف الثانوية وشارك فيه 1900 تلميذ.

ويهدف هذا المؤتمر الى تدريب الطلاب على فن الخطابة، وحلّ الأزمات بالطرق السلمية.

وبعد كلمة ترحيبية من الطالبة ياسمينة السّبع، ألقى مساعد نائب الرئيس ايلي سميا كلمةً شدّد فيها على أن هذا البرنامج يساعد على ايجاد روح التفاوض لدى الطلاب لحلّ النزاعات بالطرق السياسية والسلمية، وصولاً الى جعل هؤلاء الشباب نموذجاً عن قادة المستقبل. بدوره، اعتبر الوزير خوري «أن لا تقدّم في المجتمعات دون المعرفة، ومعالجة آفات أي مجتمع من جهل وفقر وبطالة وارهاب تتطلّب ترسيخ قيم المعرفة وفكفكة القواعد الفكرية لهذا الأرهاب وليس فقط مجابهته عسكرياً».

وفي الختام أجاب الوزير خوري على أسئلة الحضور، ثم جال برفقة مسؤولين في الجامعة على أقسامها وفروعها كافةً.