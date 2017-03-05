ذهبية وفضيتان وبرونزية للبنان في معرض إسطنبول الدولي الثاني للإختراعات

من بين 22 دولة مشاركة وأكثر من 220 اختراع، حصد مخترعو لبنان من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في معرض اسطنبول الدولي الثاني للاختراعات (ISIF 2017) الذي جرى في تركيا من 2 إلى 4 آذار 2017. ترأّس الوفد اللبناني رئيس مجلس إدارة مباراة العلوم رضوان شعيب من وزارة التربية والتعليم العالي، ورافق المخترعين الأساتذة أمين طويل وطلال دندشلي وعدد من الطلاب.

حصد المخترع فؤاد بكار من مدرسة أمجاد الميدالية الذهبية عن اختراع «Student Green Dashboard» وهو أداة صديقة للبيئة، يستعملها الطالب كدفتر أو لوح للكتابة، وقد سلمه إياها وزير العلوم والتكنولوجيا التركي د. فاروق أوغلو، بينما حصد الميدالية الفضية الأولى الطالب عمر الوزان من مدرسة المقاصد – كلية علي بن أبي طالب عن اختراعه «Blind Man Medicine Box» وهو عبارة عن علبة ادوية تساعد الرجل الكفيف في تناول الأدوية. الميدالية الفضية الثانية كانت من نصيب لؤي غزاوي وعبد الحميد حميدي صقر من مدرسة المقاصد – كلية عمر بن الخطاب عن اختراع «The Virtual Eye» وهو عبارة عن عصا كفيف متطورة. أما الميدالية البرونزية فنالها فؤاد بكار عن اختراع «Fat Melt Belt» الذي يشكل حزاماً يستعمل الثلج لتخفيف الوزن.