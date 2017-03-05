لقاء شكر الحريري على دعمه إنشاء فروع لـ«اللبنانية» في عكار

بدعوة من منسقية عكار في تيار «المستقبل»، عقد لقاء موسع في مركز المنسقية في بلدة خريبة الجندي، خُصص لشكر الرئيس سعد الحريري على دعمه لعكار في القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الجامعة لجهة إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار.

ورحب المنسق العام للتيار في عكار خالد طه بالحضور، وأكد أن هذا اللقاء هو لتوجيه تحية شكر للرئيس الحريري الذي لم يمض بعد أشهر قليلة على تسلمه لرئاسة الحكومة حتى تم إقرار إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار.

ثم تحدث النائب هادي حبيش فاعتبر «أن إقرار الجامعة اللبنانية في عكار جاء بعد مسار طويل من الجهد والمتابعة لنواب المنطقة والذي توج اليوم مع ترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة الذي نشكره باسم الحاضرين وباسم كل أهالي عكار».

وأوضح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن هذا يوم الفرح للعكاريين وأشار «إلى أن ما كان يؤخر إقرار الجامعة اللبنانية لعكار الموقف الغير مبرر بأي شكل من الأشكال لرئيس الجامعة الأسبق عدنان السيد حسين الذي كان يرفض هذا الأمر ويقف عائقاً دون اتمامه».

وقال «ليس غريباً على سعد الحريري ابن باني لبنان الحديث ومعلم الأجيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يكون نصيرا للفقراء والمساكين وطلاب العلم ويسعى بإنشاء جامعة لهم لتوفر عليهم ماديا ومعنوياً وعلى كافة المستويات».

وفي الختام تلت عضو المكتب السياسي في التيار شذا الأسعد بيانا باسم الحضور توجه بالتهنئة الى أهلنا في عكار بعد القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة والذي يقضي بانشاء فرع للجامعة في محافظة عكار وباختصاصات مختلفة، واعتبر ان القرار جاء بعد سنوات طويلة من النضال والمتابعة اليومية والمطالبة الحثيثة، وإن عكار تحتاج لتنهض الى الجامعات والمدارس، تحتاج الى المستشفيات والطرقات كما الأتوستراد وإلى المطار، تحتاج إلى مخطط إنمائي توجيهي. وهنا نؤكد بأن سياسة الترقيع لم تعد تجدي نفعاً وأن التنمية الشاملة وحدها كفيلة بالنهوض بعكار من أزمتها ورفع الحرمان التاريخي عنها وتنميتها من مختلف النواحي.

وختم البيان متوجهاً بالشكر الى الحريري الذي سعى وسارع وبادر منذ حكومته الأولى لتأمين الأرض المناسبة للبناء الجامعي وحيث تحول الحلم إلى واقع مع انطلاقة الحكومة الجديدة. وتمنت الاسعد على «المعنيين العمل على تأمين انطلاقة سريعة لهذه الفروع ولو بمبان مؤقتة، ومن ثم الإسراع في إنجاز البناء الجامعي المطلوب في المحافظة».